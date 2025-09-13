Idén is rekordot döntött az indulók száma az ATOMfutáson (galéria)

Miközben az ASE-csarnok egyik oldalán streetball versenyt rendeztek a Morgen Courton, a másik oldalon futók tömege lepte el a parkot. Az ATOMfutást immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg Farsang-Kókai Flóra főszervezésével (aki jó példát mutatva szintén az indulók között volt), ahol a sportbarátok idén is több táv (3, 7, 14, 21 és 32 kilométer) közül választhatták ki a számukra megfelelőt, de a gyerekekre is gondolva 600 és 2000 méteres távot is beiktattak a programba.

Az ATOMfutást immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg Fotó: Molnár Gyula

A szervezők nem kímélték a futókat, amellett, hogy Paks látványosságai felé terelték a hosszabb távon indulókat, az emelkedőkről sem feledkeztek meg. Ahogy a frissítőpontokról sem, ez pedig a meleg időjárásban oázist jelentett a résztvevők számára.

Új rekord az ATOMfutáson

– A helyszíni nevezőkkel együtt közel ezerötszáz induló vett részt az idei versenyen, ami rekordnak számít – fogalmazott portálunknak a helyszínen Farsang Patrik szervező. – Ez már tendencia, hogy minden évben rekordokat döntünk, tavaly esőben is többen futottak, mint az azt megelőző évben, most a jó idő miatt nyilván még nagyobb az érdeklődés. Hogy melyik táv a legnépszerűbb, azt nehéz eldönteni, mert a két leghosszabb távon és hét kilométeren is sokan álltak rajthoz, ráadásul voltak átfedések a 21 kilométeren és a 32-es buliváltókon. Örülünk, hogy egyre népszerűbb az ATOMfutás, ezért szinte biztos, hogy jövőre ismét találkozhatnak vele a sportolni vágyók.

A BrutálATOM akadályverseny is egyre népszerűbb, és ahogy Farsang Patrik fogalmazott, „elég combosra” sikerült kialakítani az idei pályát. Bőven vannak akadályok, majdnem negyvenet kell leküzdeniük az indulóknak a 4,5 kilométeren, amik között vannak szalmabálák, vizesárkok, saras, húzós és felmászós akadályok is. A versenyekre a kora délutáni órákban kerül sor Pakson.