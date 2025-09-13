szeptember 13., szombat

Kornél névnap

29°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atomfutás

58 perce

Idén is rekordot döntött az indulók száma az ATOMfutáson (galéria)

Címkék#BrutálATOM#Farsang Patrik#Farsang-Kókai Flóra#Atomfutás

Berg Sándor
Idén is rekordot döntött az indulók száma az ATOMfutáson (galéria)

Miközben az ASE-csarnok egyik oldalán streetball versenyt rendeztek a Morgen Courton, a másik oldalon futók tömege lepte el a parkot. Az ATOMfutást immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg Farsang-Kókai Flóra főszervezésével (aki jó példát mutatva szintén az indulók között volt), ahol a sportbarátok idén is több táv (3, 7, 14, 21 és 32 kilométer) közül választhatták ki a számukra megfelelőt, de a gyerekekre is gondolva 600 és 2000 méteres távot is beiktattak a programba.

Az ATOMfutást immár tizenharmadik alkalommal rendezték meg Fotó: Molnár Gyula

A szervezők nem kímélték a futókat, amellett, hogy Paks látványosságai felé terelték a hosszabb távon indulókat, az emelkedőkről sem feledkeztek meg. Ahogy a frissítőpontokról sem, ez pedig a meleg időjárásban oázist jelentett a résztvevők számára.

Új rekord az ATOMfutáson

– A helyszíni nevezőkkel együtt közel ezerötszáz induló vett részt az idei versenyen, ami rekordnak számít – fogalmazott portálunknak a helyszínen Farsang Patrik szervező. – Ez már tendencia, hogy minden évben rekordokat döntünk, tavaly esőben is többen futottak, mint az azt megelőző évben, most a jó idő miatt nyilván még nagyobb az érdeklődés. Hogy melyik táv a legnépszerűbb, azt nehéz eldönteni, mert a két leghosszabb távon és hét kilométeren is sokan álltak rajthoz, ráadásul voltak átfedések a 21 kilométeren és a 32-es buliváltókon. Örülünk, hogy egyre népszerűbb az ATOMfutás, ezért szinte biztos, hogy jövőre ismét találkozhatnak vele a sportolni vágyók.

A BrutálATOM akadályverseny is egyre népszerűbb, és ahogy Farsang Patrik fogalmazott, „elég combosra” sikerült kialakítani az idei pályát. Bőven vannak akadályok, majdnem negyvenet kell leküzdeniük az indulóknak a 4,5 kilométeren, amik között vannak szalmabálák, vizesárkok, saras, húzós és felmászós akadályok is. A versenyekre a kora délutáni órákban kerül sor Pakson.

Atomfutás 2025.

Fotók: Molnár Gyula

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu