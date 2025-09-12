Figyelmesen közlekedjen, utakat zárnak le a városban!

Szombaton tizenharmadik alkalommal rendezik meg Pakson az ATOMfutás elnevezésű tömegrendezvényt, amelynek gócpontja az ASE sportcsarnoka lesz, innen rajtolnak és ide térnek vissza majd a futók. Az útvonal érinti a város nevezetességeit, ezért a verseny napján, de már ma is útlezárásokra kell számítani.

Útlezárásokra kell számítani Pakson az ATOMfutás miatt

Fotó: Molnár Gyula (archív)

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy

az ASE csarnok melletti Tekézőhöz vezető út szeptember 12-én 10 órától másnap 19 óráig

a strandra vezető út szombaton 6-19 óráig

a Tekéző és a Vácika utca közötti útszakasz 13-19 óráig

a Gesztenyés utca Kishegyi út és a jégpályához vezető út parkolósávja és a melletti forgalmi sáv félpálya szeptember 13-án 8-18 óráig

lezárásra kerül.

Az ATOMfutás szombaton 8.30 órakor rajtol a 3000 méteres távval, a gyerekek 600 és 2000 méteren indulhatnak, de lesz 7, 14, 21 és 32 kilométeres táv is, utóbbit csapatban és buliváltóban is lehet teljesíteni. Délután a brutálATOM akadályfutásra kerül sor.