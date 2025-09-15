Az Őcsény oktatta a Decs csapatát a sárközi el Clásicón (képgalériával)

Megyei III. osztály, 2. forduló

Őcsény SK–Decs LSE 5–1 (3–0). Őcsény, v: Szabó P. (Málinger, Weitner)

Őcsény: Lizák– Buti, Lestár, Rácz G., Boros (Faragó Z., a szünetben)– Kovács R. (Mészáros Z., 60.), Schiszler (Ódor, 73.), Sztojka R. (Alberczki, 69.), Horváth F., Birtalan– Both D. (Bücs, a szünetben). Edző: Varga János. Decs: Vecsei– Körmös, Ignácz Z., Kovács S., Földvári (Lukács L., a szünetben), Kanalovics (Varga D., 17.), Bóna, Pusztai, Német, Hostyánszki, Sárközi R. Játékos-edző: Vecsei Viktor.

Boros Márk (j) és az Őcsény magabiztos győzelmet aratott az indiszponált decsiek ellen

Fotó: Denes Martonfai

Népes közönség előtt, sportszerű mérkőzésen a lendületes fiatal hazai csapat szétfutotta ellenfelét. Negyvenöt perc alatt eldőlt a találkozó, a hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, mint riválisuk. A 17. percben súlyos térdsérülést szenvedő Kanalovics Róbertnek mielőbbi gyógyulást kívánnak az őcsényiek.

Gólszerzők: Schiszler (8.), Horváth F. (13.), Buti (42.), Rácz G. (74.), Birtalan (90.), illetve Sárközi R. (86.).