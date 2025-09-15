szeptember 15., hétfő

Két világ ütközése

33 perce

Az Őcsény oktatta a Decs csapatát a sárközi el Clásicón (képgalériával)

Címkék#Őcsény#Sárközi el Clásicó#labdarúgás

A várt nagy küzdelem elmaradt a Sárköz rangadóján: az Őcsény sima meccsen legyőzte a Decs együttesét.

Teol.hu

Megyei III. osztály, 2. forduló

Őcsény SK–Decs LSE 5–1 (3–0). Őcsény, v: Szabó P. (Málinger, Weitner)
Őcsény: Lizák– Buti, Lestár, Rácz G., Boros (Faragó Z., a szünetben)– Kovács R. (Mészáros Z., 60.), Schiszler (Ódor, 73.), Sztojka R. (Alberczki, 69.), Horváth F., Birtalan– Both D. (Bücs, a szünetben). Edző: Varga János. Decs: Vecsei– Körmös, Ignácz Z., Kovács S., Földvári (Lukács L., a szünetben), Kanalovics (Varga D., 17.), Bóna, Pusztai, Német, Hostyánszki, Sárközi R. Játékos-edző: Vecsei Viktor. 

Boros Márk (j) és az Őcsény magabiztos győzelmet aratott az indiszponált decsiek ellen
Fotó: Denes Martonfai

Népes közönség előtt, sportszerű mérkőzésen a lendületes fiatal hazai csapat szétfutotta ellenfelét. Negyvenöt perc alatt eldőlt a találkozó, a hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, mint riválisuk. A 17. percben súlyos térdsérülést szenvedő Kanalovics Róbertnek mielőbbi gyógyulást kívánnak az őcsényiek. 
Gólszerzők: Schiszler (8.), Horváth F. (13.), Buti (42.), Rácz G. (74.), Birtalan (90.), illetve Sárközi R. (86.). 

Őcsény–Decs, megyei III. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
