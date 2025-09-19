Osztályt váltott a Paksi FC életmentő műtéten átesett fenegyereke

Tizennegyedszer is klubot váltott és immár a görög harmadosztályban szereplő Aiasz Szalaminánál folytatja pályafutását Bajner Bálint. A 34 éves támadó tavaly októberben igazolt a negyedik vonalban érdekelt Episzkopi csapatához, amely mezében tizenhárom bajnokin kilencszer volt eredményes. Ezzel a teljesítmény sikerült osztályt váltania és most a feljutásért küzdhet az égei-tengeri klubnál.

Bajner Bálint (44) tizenötödik klubját is megtalálta

Fotó: Földi D. Attila

Bajner Bálint, aki megfordult román, olasz, német és angol klubokban is, először 2014-ben szerzett hírnevet magának, amikor a Borussia Dortmund második csapatának játékosaként kijelentette, nem érdekli a magyar élvonal és a válogatott sem. Egy évvel később, szabadon igazolhatóként mégis az NB I-es Paksi FC-hez szerződött, ahol 14 mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett. Mezszámnak a 44-est választotta, utalva az ipswichi bemutatkozó mérkőzésére, amikor vezetőedzője a a 44. percben lecserélte – állítása szerint azért, a szurkolók megtapsolhassák.

Legutóbb tavaly decemberben került reflektorfénybe, amikor életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta.