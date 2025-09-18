szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

15°
+21
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
„Jól bunyóztál”

2 órája

Szekszárdi öklök Liverpoolban: Bátori Mihály világbajnoki bemutatkozása

Címkék#világbajnokság#2025#ökölvívó#Liverpool

A fiatal szekszárdi ökölvívó világbajnokságon járt – tapasztalattal tért haza. Bátori Mihály a TEOL-nak elmesélte, hogy cseh ellenfele mivel győzött ellene.

Brunner Mónika

A szekszárdi Bátori Mihály (Karlosz) neve talán még nem ismerős mindenki számára, de a fiatal sportoló máris nagy utat tett meg. Részt vett a liverpooli ökölvívó világbajnokságon, ahol a magyar válogatott színeiben képviselte hazánkat a 85 kilogrammos súlycsoportban.

A szekszárdi Bátori Mihály (Karlosz) neve talán még nem ismerős mindenki számára, de a fiatal sportoló máris nagy utat tett meg: részt vett a liverpooli ökölvívó világbajnokságon, ahol a magyar válogatott színeiben képviselte hazánkat a 85 kilogrammos súlycsoportban.
Bátori Mihály Liverpoolban, az M&S Bank Arena előtt, ahol bunyózott. A csarnok az Egyesült Királyság egyik legrangosabb rendezvényhelyszíne, világszínvonalú, nagy presztízsű események otthona
Fotó: Beküldött

Bátori Mihály hazatért

Az ökölvívó világbajnokság szeptember negyedikétől tizennegyedikéig tartott, és bár Bátori Mihály a második versenynapon pontozásos vereséget szenvedett a cseh Daniel Komarek ellen, nem szomorkodik. Mint a Tolnai Népújságnak és a TEOL-nak adott interjúban elmondta, rengeteg tapasztalatot gyűjtött, és óriási élmény volt számára, hogy láthatta a világ élvonalát. „Úgy érzem, ez még csak a kezdet” – mondta bizakodva. A mérkőzésen ellenfele „menekülő bunyóval” próbálta meg pontozással legyőzni őt – vagyis nem állt bele a küzdelembe, inkább eltáncolt előle. Ez Mihálynak nem feküdt, de elhatározta, hogy dolgozni fog azon, hogy legközelebb ilyen stílus ellen is sikeresen tudjon küzdeni. Edzői is biztatják: „Nem kell sietni, jól bunyóztál, ez még csak a pályafutásod kezdete.” Mihály négy napot töltött Liverpoolban, szeptember hetedikén tért haza Szekszárdra, ahol már újra beleállt az edzésekbe. A fiatal sportoló az idei Európa-bajnokságon már nagyobb önbizalommal és több tapasztalattal áll ringbe. Szekszárd büszke lehet rá – és mi is szurkolhatunk neki, hogy a következő megmérettetésen már győztesként térjen haza. A Bátori Mihállyal még a liverpooli világbajnokság előtt készült Podcast beszélgetés itt található. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu