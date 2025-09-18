Szekszárdi öklök Liverpoolban: Bátori Mihály világbajnoki bemutatkozása

A szekszárdi Bátori Mihály (Karlosz) neve talán még nem ismerős mindenki számára, de a fiatal sportoló máris nagy utat tett meg. Részt vett a liverpooli ökölvívó világbajnokságon, ahol a magyar válogatott színeiben képviselte hazánkat a 85 kilogrammos súlycsoportban.

Bátori Mihály Liverpoolban, az M&S Bank Arena előtt, ahol bunyózott. A csarnok az Egyesült Királyság egyik legrangosabb rendezvényhelyszíne, világszínvonalú, nagy presztízsű események otthona

Fotó: Beküldött

Bátori Mihály hazatért

Az ökölvívó világbajnokság szeptember negyedikétől tizennegyedikéig tartott, és bár Bátori Mihály a második versenynapon pontozásos vereséget szenvedett a cseh Daniel Komarek ellen, nem szomorkodik. Mint a Tolnai Népújságnak és a TEOL-nak adott interjúban elmondta, rengeteg tapasztalatot gyűjtött, és óriási élmény volt számára, hogy láthatta a világ élvonalát. „Úgy érzem, ez még csak a kezdet” – mondta bizakodva. A mérkőzésen ellenfele „menekülő bunyóval” próbálta meg pontozással legyőzni őt – vagyis nem állt bele a küzdelembe, inkább eltáncolt előle. Ez Mihálynak nem feküdt, de elhatározta, hogy dolgozni fog azon, hogy legközelebb ilyen stílus ellen is sikeresen tudjon küzdeni. Edzői is biztatják: „Nem kell sietni, jól bunyóztál, ez még csak a pályafutásod kezdete.” Mihály négy napot töltött Liverpoolban, szeptember hetedikén tért haza Szekszárdra, ahol már újra beleállt az edzésekbe. A fiatal sportoló az idei Európa-bajnokságon már nagyobb önbizalommal és több tapasztalattal áll ringbe. Szekszárd büszke lehet rá – és mi is szurkolhatunk neki, hogy a következő megmérettetésen már győztesként térjen haza. A Bátori Mihállyal még a liverpooli világbajnokság előtt készült Podcast beszélgetés itt található.