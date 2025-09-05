Bepillantást nyerhettek a szurkolók a KSC Szekszárd edzésébe – videóval

Soha nem látott tömeget vonzott szerda este a városi sportcsarnokba a Tarr KSC Szekszárd. A hazai Sió Kupára készülő egylet a szurkolói ankét előtt nyílt edzést tartott, amely során a szimpatizánsok betekintést nyerhettek a csapat napi munkájába. Nemcsak a fülledt idő miatt folyt patakokban a víz Dombai Rékáékról, akiket jól megdolgoztatott a Magyar Bianka vezette szakmai stáb.

Az edzésen tizenkét játékos vett részt, köztük a korosztályos csapatból idén felkerült Pomsár Anna (a keretben öt saját nevelésű játékos szerepel), míg a keresztszalag-szakadásból épülő Baa Dominika a kontakt nélküli munkába bekapcsolódott már, a labdás edzéseket azonban még a partvonalon túlról figyelte.