Elismerő címet vehetett át a vármegyenapon Böde Dániel

A „Tolna Vármegye Legjobb Sportolója” díjat vehette át Böde Dániel a szeptember 1-jén Pakson tartott vármegyenap alkalmából. A Tolna Vármegyei Önkormányzat minden évben olyan sportolónak ítéli oda ezt az elismerést, aki országos és vármegyei versenyeken kimagasló eredményt elért.

Böde Dánielt is díjazták a Tolna Vármegye Napján

Fotó: Mártonfai Dénes

A Paksi FC csapatkapitánya kiváló szezont tudhat maga mögött, hiszen csapatával előbb – a Ferencváros legyőzve – megvédte címét a Magyar Kupában, majd bronzérmet szerzett az NB I-ben. Egyénileg is emlékezetes hónapokon van túl: 2016 után, pályafutása során másodszor lett az élvonal gólkirálya, júliusban pedig megszületett negyedik, Böde-Bíró Blankával első közös gyermeke.

Hétvégén a Kazincbarcika ellen Böde Dániel megszerezte idénybeli első találatát, amit egyből a hatodik forduló legszebb góljának választottak.

Nemrég az atomvárosi csapat vezetőedzőjének, Bognár Györgynek a munkáját ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma Ormai László-díjjal.