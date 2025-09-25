szeptember 25., csütörtök

Paksi delegáció Visken

15 perce

Böde Dániel dedikált meze ékesíti a kárpátaljai képviselő gyűjteményét

Teol.hu

Paksi delegáció tesz látogatást a napokban a kárpátaljai Visken, amely részt vesz a község magyar tannyelvű oktatási intézményének, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola első tanévnyitóján. Barnabás István, Paks alpolgármestere portálunknak elmondta, a két település közel huszonöt éve áll testvérvárosi kapcsolatban, ennek szimbolikus megerősítésére az atomvárosból vitt tölgyfát ültetnek el a Huszti járás magyar-ukrán-ruszin nagyközségében.

Barnabás István, Paks alpolgármestere a paksi játékosok által dedikált Böde Dániel mezzel
Fotó: Molnár Gyula

Nem csak a növényt viszik magukkal, hanem a Paksi FC játékosai által dedikált Böde Dániel mez is lapul a táskában. Rozsi Sándor, a Viski Futballklub ügyvezető igazgatója ugyanis nagy ereklyevadász, gyűjteményét immár a 25-szörös magyar válogatott, kétszeres NB I-es gólkirály csatár dressze is fényesíti.

 

