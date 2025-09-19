szeptember 19., péntek

A rivális mezében

47 perce

Böde Dániel bevallotta, közel volt ahhoz, hogy a nagy rivális játékosa legyen

Címkék#Böde Dániel#Újpest FC#Ferencváros

Munkatársunktól

A Nekem mondod? podcast sorozat legutóbbi adásának vendége volt Böde Dániel, akit a szakmai dolgok – mint a szeptemberi világbajnoki selejtezők vagy a Kubatov Gábor és Bognár György közötti üzengetések – mellett családjáról is mesélt.

A négygyermekes apuka két nagyobbik fia a Paksi FC-nél, lánya Madocsán focizik, míg a júliusban született Dáviddal egyelőre felesége, Böde-Bíró Blanka van. A logisztikáról elmondta, volt felesége és a gyerekek nagyszülei szoktak besegíteni az utaztatásba.

Böde Dániel, az újpesti

Karrierjével kapcsolatban elmondta, mielőtt 2012 nyarán a Ferencvároshoz szerződött volna, fél évvel megkereste őt a zöld-fehérek örök riválisa, az Újpest.

– Amikor a Ferencvárosba igazoltam, előtte megkeresett az Újpest, majdnem meg is egyeztünk. A belga tulajjal (Roderick Duchatelet – A szerk.) nem tudtam megegyezni, így utólag azt mondom, hogy ez jót tett nekem – fogalmazott Böde Dániel, aki végül hét évet töltött a rekordbajnoknál, ezalatt 237 mérkőzésen 103 gólig és 55 gólpasszig jutott.

 

