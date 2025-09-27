Böde Dánielt és a tatabányai legendát ünnepelték

Böde Dániel a legutóbbi, Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésen lépett 510. alkalommal pályára a magyar élvonalban, ezzel beérte az örökranglistán Szabó Györgyöt. A Paksi FC ikonját a Puskás Akadémia elleni rangadó előtt köszöntötték a jeles esemény alkalmával, a hazai klub pedig ennek apropóján meghívta a Tatabányában hetvenöt találatot jegyző, bajnoki ezüst- és bronzérmes korábbi labdarúgót. A most 83 éves, korábbi egyszeres válogatott játékos egy tatabányai mezt, valamint egy bekeretezett emlékfotót kapott ajándékba.

Szabó György és Böde Dániel a Paks–Puskás Akadémia bajnoki előtt

Fotó: Molnár Gyula

Böde Dániel, amennyiben Bognár György becseréli a felcsútiak ellőtt, egyedül áll majd a ranglista negyedik helyén. Előtt már csak Végh Zoltán (570 mérkőzés), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) áll. A csatár az eddigi 510 élvonalbeli bajnokin 163 gólnál jár, amivel Avar Istvánnal holtversenyben a lista 28. helyén áll.