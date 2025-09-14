„Azt éreztem, hogy jókat ugrok” – Böndör Márton

Idei kiváló eredményeinek köszönhetően kvalifikálta magát élete első világbajnokságára az AC Bonyhádban nevelkedett Böndör Márton, aki a vb előtt lapunknak adott nyilatkozatában elmondta, szeretne az 5,70 méteres egyéni legjobbja környékén ugrani, de tudja, hogy a döntőbe jutás – az 580 centiméter automatikusan azt jelentett volna – csoda lenne.

Böndör Mártonnak nem volt szerencséje a rúdugrás selejtezőjében

Forrás: MTI

A tokiói Nemzeti Stadionban az 540 centiméteres kezdőmagasság elsőre sikerült a nagydorogi rúdugrónak, az 555-öt viszont mindháromszor leverte, így a selejtező jelentette számára a végállomást a japán fővárosban és összesítésben a huszonhatodik helyet szerezte meg. Részvétele így is hatalmas eredmény, két éve ugyanis a budapesti világbajnokságra rendezőként sem tudott a szövetség atlétát nevezni rúdugrásban.

„Azt éreztem, hogy jókat ugrok 555-re, de a léc egyszer sem akart fent maradni... Elizgultam a kísérleteket és az sem segített, hogy sokat kellett várni két ugrás között, ehhez nem vagyok hozzászokva” – fogalmazott lapunknak a 23 éves sportoló.