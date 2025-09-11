szeptember 11., csütörtök

Álmát váltaná valóra Tokióban

1 órája

Három nap alatt jutott el az atlétikai világbajnokság helyszínére Böndör Márton

atlétikai világbajnokság, Böndör Márton, AC Bonyhád

Harmincnégy év után tér vissza a sportok királynője Tokióba. Az AC Bonyhádot négy egykori atlétája képviselik majd az atlétikai világbajnokságon: a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza, Kun-Szabó Balázs edző, valamint a Böndör Márton rúdugró és bátyja, egyben trénere, Böndör Dániel.

Berg Sándor

Böndör Márton remek idei szerepléseivel vívta ki a világbajnokságon való részvételt, a madridi csapat Európa-bajnokságon 570 centiméterre javította egyéni legjobbját, amihez később többször is közel került. Teljesítményével a világranglista harmincnegyedik helyén jutott ki Tokióba, ahová ugyan már szeptember 6-án elutazott, de csak három nappal később érkezett meg. Hogy hogyan lehetséges ez?

böndör márton atlétikai világbajnokság tokió
Böndör Márton az atlétikai világbajnokság edzőpályáján Tokióban
Forrás: Beküldött fotó

– Először az akklimatizációs táborba mentem, ez Utsunomiyában volt, Tokiótól közel kétszáz kilométerre. Ennek lényege az volt, hogy leküzdjem az időeltolódást és megszokjam az időjárást. Előbbi elég gyorsan megvolt, viszont a párás, meleg levegő már nehezebben ment – válaszolta megkeresésünkre Böndör Márton, akire tizenhárom órás repülőúttal érkezett meg az ázsiai szigetországba. – Egy kisebb városnézés már ott is belefért, Tokiót pedig ma nézzük meg közelebbről. A szállás egyébként nagyon tetszik, egy hatalmas, 39 emeletes épületben lakunk, nagyon sok atlétát és kísérőt itt helyeztek el. 

A japán Nemzeti Stadiont, amit 2019 decemberében adtak át és a 2021-re halasztott nyári olimpia és paralimpia atlétikaversenyeinek adott otthont, még nem tudta feltérképezni a 23 éves nagydorogi rúdugró, viszont – a régi és szoros kapcsolatnak köszönhetően – a tartomány vezetői jóvoltából az edzőpályára bemehettek. A nemzetek közül egyedüliként.

A döntőbe jutás Böndör Márton álma a világbajnokságon

A bonyhádi nevelésű, de tavaly év eleje óta már Győrött készülő sportoló az utolsó rúdugró edzést szerdán tartotta, a szombati versenynapig már csak konditermi és könnyed edzések szerepelnek a menetrendben. A selejtezőről elmondta, két évvel ezelőtt Budapesten 575 centiméter kellett a biztos döntőbe jutáshoz, valószínű ehhez most is hasonló magasságra van szükség.

– Az egyéni legjobbamhoz minél közelebb akarok kerülni, de az 550-560-at mindenképpen meg szeret ugrani. Ami ezen felül jön, az már csak ráadás. Döntőbe kerülni kicsi az esély, de nem nulla, úgyhogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ezt az álmomat megvalósítsam – fogalmazott.

A férfi rúdugrás selejtezőjét szombaton magyar idő szerint 12.05 órától rendezik, a mezőnyben ott lesz a világcsúcstartó svéd Armand Duplantis, az idei Európa-bajnokság dobogósai, így a holland Menno Vloon, a lengyel Piotr Lisek és a cseh Matej Šcerba, valamint a görög Emmanouil Karalisz is. A döntő hétfőn ebédidőben kezdődik.

 

