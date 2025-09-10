Dance
17 perce
Bonnyai Fanni világbajnok lett!
Elképesztő sikert arattak a Barcelona Dance Experience világbajnokságon a szekszárdi Mesz Dance Tánccsoport versenyzői. Lázárné Halmai Krisztina tánccsoport-vezető és edző három növendéke a Spanyolországban, Lloret de Mar településen megrendezett nemzetközi seregszemlén kápráztatta el a közönséget és a zsűrit. Bonnyai Fanni kategóriájában első helyezést ért el, maga mögé utasítva négy riválisát. Kisfügedi Emese és Teller Petra pedig kategóriájában a három produkciós mezőnyben a második helyen végzett.
