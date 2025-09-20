szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Klub-vb

2 órája

A BL-címvédő ellen játssza helyosztóját a magyar bajnok

Címkék#Klubvilágbajnokság#BS Mijas Costa#Bonyhád BFC#Catania

Teol.hu

Kevésnek bizonyult a spanyol BS Mijas Costa elleni 5–4-es győzelem ahhoz, hogy a völgységi alakulat a nyolcaddöntőben folytathassa a klub-vb-t. 

A bonyhádiak győzelemmel búcsúztak a klubvilágbajnokságtól
A bonyhádiak a BL-győztessel meccselnek a helyosztón
Fotó: Fotó: TEOL

Így Ágicsék szombaton a hazai pályán szereplő Catania BS ellen zárjak a tornát a 19. helyért. A mezőny erősségét jól jelzi, hogy a júniusban Európa legjobbjának bizonyult olasz csapat nem jutott tovább a csoportjából.  (A kvartettben a német Rostocker Robben, a portugál Casa Benfica Viseau és a kuvaiti Qadsia SC szerepelt.) A Bonyhád BFC zárásként egy újabb sztárcsapat ellen lép pályára. A csoportkörben egy bravúrt már sikerült elérni, nem sokon múlt a továbbjutás. Zárásként felszabadult játékkal jó eredmény elérése lehet a cél a Bajnokok Ligája győztese ellen. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu