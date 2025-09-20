A BL-címvédő ellen játssza helyosztóját a magyar bajnok

Kevésnek bizonyult a spanyol BS Mijas Costa elleni 5–4-es győzelem ahhoz, hogy a völgységi alakulat a nyolcaddöntőben folytathassa a klub-vb-t.

A bonyhádiak a BL-győztessel meccselnek a helyosztón

Fotó: Fotó: TEOL

Így Ágicsék szombaton a hazai pályán szereplő Catania BS ellen zárjak a tornát a 19. helyért. A mezőny erősségét jól jelzi, hogy a júniusban Európa legjobbjának bizonyult olasz csapat nem jutott tovább a csoportjából. (A kvartettben a német Rostocker Robben, a portugál Casa Benfica Viseau és a kuvaiti Qadsia SC szerepelt.) A Bonyhád BFC zárásként egy újabb sztárcsapat ellen lép pályára. A csoportkörben egy bravúrt már sikerült elérni, nem sokon múlt a továbbjutás. Zárásként felszabadult játékkal jó eredmény elérése lehet a cél a Bajnokok Ligája győztese ellen.