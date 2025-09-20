szeptember 20., szombat

Klub-vb

46 perce

A hajrában bukta el helyosztó találkozóját a Bonyhád

Címkék#Klubvilágbajnokság#strandlabdarúgás#Bonyhád BFC#Catania

A helyosztókkal és az elődöntőkkel folytatódott Cataniában a strandlabdarúgó-klubvilágbajnokság.

Teol.hu

Jobban kezdte a helyosztót a völgységi gárda, amely kétgólos vezetéssel zárta az első tizenkét percet. 

A BL-győztes nagy hajrával győzte le a Bonyhád BFC gárdáját
Fotó: Fotó: TEOL

A második szakasz viszont a hazai pályán szereplő olasz alakulaté lett, a júniusban Európa legjobbjának bizonyuló Catania – amely óriási meglepetésre nem jutott tovább a legjobb 16 közé – kiegyenlítette a találkozó állását. A záró harmadban ismét a BFC szerzett előnyt Sásdi Bence révén, a Bajnokok Ligája-győztes szicíliai csapat azonban a hajrában két gólt szerezve megfordította az összecsapást, megszerezve a 19. helyet.    

Klubvilágbajnokság, helyosztó a 19. helyért

Catania BS (olasz)–Bonyhád BFC 4–3 (0–2, 2–0, 2–1). Catania, v.: Vladimir Tashkov
Gólszerzők: Lucas Xavier, La Torre, Caltabiano, De Baptistis, illetve Adorján, Genczler, Sásdi. 

