A hajrában bukta el helyosztó találkozóját a Bonyhád

Jobban kezdte a helyosztót a völgységi gárda, amely kétgólos vezetéssel zárta az első tizenkét percet.

A BL-győztes nagy hajrával győzte le a Bonyhád BFC gárdáját

Fotó: Fotó: TEOL

A második szakasz viszont a hazai pályán szereplő olasz alakulaté lett, a júniusban Európa legjobbjának bizonyuló Catania – amely óriási meglepetésre nem jutott tovább a legjobb 16 közé – kiegyenlítette a találkozó állását. A záró harmadban ismét a BFC szerzett előnyt Sásdi Bence révén, a Bajnokok Ligája-győztes szicíliai csapat azonban a hajrában két gólt szerezve megfordította az összecsapást, megszerezve a 19. helyet.

Klubvilágbajnokság, helyosztó a 19. helyért

Catania BS (olasz)–Bonyhád BFC 4–3 (0–2, 2–0, 2–1). Catania, v.: Vladimir Tashkov

Gólszerzők: Lucas Xavier, La Torre, Caltabiano, De Baptistis, illetve Adorján, Genczler, Sásdi.