Klub-vb

1 órája

Eseménydús hajrá után győzött utolsó csoportmeccsén a BFC

Címkék#strandlabdarúgó#Mijas Costa#klubvilágbajnokság#Bonyhád BFC

Gólgazdag, nyílt sisakos meccsen megnyerte utolsó csoportmérkőzését a Bonyhád BFC együttese a Cataniában zajló strandlabdarúgó klubvilágbajnokságon.

Teol.hu

A bonyhádiak azzal a tudattal léptek pályára a spanyol gárda ellen, hogy csak egy nagyarányú győzelemmel jutnak be a legjobb 16 közé. 

A bonyhádiak győzelemmel búcsúztak a klubvilágbajnokságtól
Fotó: Fotó: TEOL

A csoportkör utolsó, harmadik körében a spanyol új hullám feltörekvő képviselője ellen óriási meccset játszottak Szász Dávidék. A völgységiek szereztek vezetést, s a második harmad elején pedig már 3–0-ra is vezetett a BFC. Sőt, még ugyanebben a szakaszban 4–1-re mentek a bonyhádiak. Innentől kezdődött a flúgos futam, a spanyolok nem adták fel, zsinórban három gólt szerezve kiegyenlítettek. Az utolsó szó azonban a Bonyhádé volt, Ágics Péter szerezte a mindent eldöntő, győztes találatot. 
Bonyhád BFC–BS Mijas Costa (spanyol) 5–4 (2–0, 2–3, 1–1). Catania, v.: Gerhardt (Fiammetta, Gomolko)
Gólszerzők: Ágics (2), Kósa, Genczler, Adorján, illetve Cebolla, Lucas, Goma, Pirata. 

 

