Klubvilágbajnokság

1 órája

Nem jött össze a bravúr, vereséggel kezdett Cataniában a Bonyhád

Címkék#Pafosz#klubvilágbajnokság#Bonyhád BFC#Catania

Teol.hu

A magyar bajnok és kupagyőztes Bonyhád BFC mérkőzésével kezdődött meg kedden az olaszországi Catania városában a klubvilágbajnokság, ahol a völgységiek első ellenfele a világranglista kilencedik helyét elfoglaló Pafos BSC volt. Szász Dávid edző dolgát nehezítette, hogy sérülés miatt Ficsór Dávidra, Patócs Richárdra és Sebestyén Hubára sem számíthatott, utóbbi két játékos már kint a helyszínen dőlt ki a sorból húzódás miatt, és egyelőre úgy tűnik, a csoportmeccseken nem is tudnak a többiek hasznára lenni a homokon, tudtuk meg Bölcsföldi Zoltán csapatvezetőtől.

bonyhád bfc klub-vb klubvilágbajnoság
Nem tudta borítani a papírformát a Bonyhád BFC a klubvilágbajnokság nyitómeccsén
Forrás: Bonyhád BFC

A szigetországiak az ötödik percben szerezték meg a vezetést a spanyol válogatott Chicky révén, akik még az első harmadban a brazil nemzeti csapatot is erősítő Luis Henrque góljával növelték előnyüket. Előbbi végül duplázott, utóbbi triplázott és az ukrán Pacsev is feliratkozott a találatot jelzők közé, míg a BBFC részéről Szabó Dániel és Adorján Áron talált be a 6–2-es ciprusi győzelemmel zárult csoportmérkőzésen.

A világranglistán 56. bonyhádiakra szerdán a salvadori Barra de Santiago (világranglista-3.), csütörtökön az újonc spanyol BS Mijas Costa vár. A hat csoport első két helyezettje mellett a négy legjobb harmadik jut a klub-vb legjobb tizenhat csapata közé.

 

