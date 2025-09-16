Nem jött össze a bravúr, vereséggel kezdett Cataniában a Bonyhád

A magyar bajnok és kupagyőztes Bonyhád BFC mérkőzésével kezdődött az olaszországi Catania városában a klubvilágbajnokság, ahol a völgységiek első ellenfele a világranglistán kilencedik Pafos BSC volt. Bölcsföldi Zoltán csapatvezető dolgát nehezítette, hogy sérülés miatt Patócs Richárdra, Sebestyén Hubára és Ficsór Dávidra sem számíthatott.

Nem tudta borítani a papírformát a Bonyhád BFC a klubvilágbajnokság nyitómeccsén

Forrás: Bonyhád BFC

A szigetországiak az ötödik percben szerezték meg a vezetést a spanyol válogatott Chicky révén, amire még az első harmadban a brazil Luis Henrque góljával növelték az előnyüket. Előbbi végül duplázott, utóbbi triplázott és az ukrán Pacsev is betalált, míg a BBFC részéről Szabó Dániel és Adorján Áron talált be a 6–2-es ciprusi győzelemmel zárult csoportmérkőzésen.

A világranglistán 56. bonyhádiakra szerdán a salvadori Barra de Santiago (világranglista-3.), csütörtökön az újonc spanyol BS Mijas Costa vár. A hat csoport első két helyezettje mellett a négy legjobb harmadik jut a klub-vb legjobb tizenhat csapata közé.