Húsz éve történt: a Honvéd ellen kevés hiányzott a csodához a bonyhádiaknak

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt a labdarúgó Magyar Kupában a 32 közé kerülésért az NB I-es Budapest Honvéd az NB III-as Bonyhád VLC otthonában lépett pályára. Az 1600 néző előtt lejátszott összecsapás a rendes játékidőben 2–2-es döntetlennel ért véget, a hosszabbításban érvényesült a kispestiek fölénye.

A Bonyhád VLC nagy küzdelemre késztette a fővárosi csapatot

Fotó: Fotó: TEOL

A bonyhádiak egyáltalán nem ijedtek meg nagynevű ellenfelüktől, a rendes játékidő letelte előtt hét perccel még továbbjutásra álltak, a Honvéd azonban egyenlíteni tudott, a ráadásban pedig érvényesítette a papírformát. Kiss János, a hazaiak játékos-edzője a Kovács L.– Calka S., Hosnyánszki Zs., Takács N.(László), Máté N.– Horváth P., Zsók, Tálas, Hosnyánszki T. (Köllő)– Bíró N., Letenyei (Varga Á.) kezdő tizenegyet küldte pályára. Kollégája, az olasz Aldo Dolcetti a Tóth I.– Kovács N., Mészáros, Udvari, Takács Z.– Dobos (Miro), Lázár (Zana), Genito, Kovács Z.– Alves, Bozsovics (Venczel) csapatnak szavazott bizalmat.

A találkozó góljait Bíró N., Zsók, illetve Venczel (2), Kovács Z., Alves és Takács Z. szerezte.

A Bonyhád VLC kupameccsén megtelt előkelőségekkel a díszpáholy

„Nagy várakozás előzte meg az összecsapást, a mi korosztályunknak ez volt az első olyan kupameccse, amikor NB I-es csapatot láttunk vendégül – mondta Köllő Roland. – Megmozdult az egész Völgység, még a városi fúvószenekar is felvonult. Jómagam csuklótörésből tértem vissza, a 75. percben léptem pályára. A rendes játékidőben volt esélyünk megnyerni a találkozót, hiszen a 81. percben Máté Norbinak meccslabdája volt. A hosszabbításban már nem volt sanszunk a továbbjutásra. Igazi fociünnep volt a meccs, jól helytálltunk. A meccsel beigazolódott az alaptézis, hogy alacsonyabb osztályú csapatnak is érdemes kijutni a főtáblára, a jó szereplés nézőket vonz, a játékosoknak is megteremti az előrelépés lehetőségét. Édesanyám révén megmaradt a kapcsolat Aldo Dolcettivel. Amikor Massimiliano Allegri volt a Juventus vezetőedzője, Aldo volt a segítője. A Juve nyáron Los Angelesben túrázott, Pasadénában találkoztak egymással, jókat sztoriztak az összecsapásról.”

Majdnem napra pontosan tíz évvel később, 2015. szeptember 23-án ismét a kupában találkozott a két együttes. A főtábla második körében a Honvéd 2–0-ra győzött a Völgységben. (A 4. fordulóban a Kozármisleny kiejtette Gazdagékat.) Érdekesség, hogy a Honvéd kispadján a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi ült, aki kisebb csodát tett piros-feketékkel, hiszen irányításával 2017-ben – 1993 után – bajnoki címet nyert a kispesti alakulat.