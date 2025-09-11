szeptember 11., csütörtök

Húsz éve történt

1 órája

A paksi klasszis fel akarta adni a sportot, a többi már történelem

Ugyanabban az évben nyert Európa-bajnokságot és világbajnokságot. A paksi klasszis, Braun Ákos ezzel beírta magát a magyar judósport aranykönyvébe.

Balázs László

Szeptember 10-én volt húsz esztendeje, hogy Braun Ákos a 73 kilogrammos súlycsoportban aranyérmet nyert a kairói világbajnokságon. Az Atomerőmű SE klasszisának rögös út vezetett odáig, mivel nem jutott ki a 2004-es athéni olimpiára, abba akarta hagyni a dzsúdót. 

Braun Ákos 2005-ben mindent megnyert
Fotó: Fotó: TEOL

„Nem volt benne a levegőben, hogy ugyanabban az évben megnyerem az Eb-t és a vb-t is – mondta Braun Ákos. – 2005 májusában Rotterdamban rendezték a kontinensviadalt, oda sem akartam kimenni. Mivel Athénban nem mutathattam meg, mire lennék képes, közöltem az edzőmmel, Hangyási Lászlóval, hogy abbahagyom. Ő versenyről versenyre próbált vissza édesgetni: »Itt érmes lettél, a következő versenyen el kell indulnod.« Előtte háromszor voltam Európa-bajnokságon, mindig kiestem. A holland városban tét nélkül léptem szőnyegre, talán emiatt tudtam felszabadultan versenyezni.” 

Braun az egyiptomi fővárosban a magyar judósport ötödik világbajnoki döntőjében küzdött a legfényesebb éremért. Az odáig vezető út azonban minden volt, csak kalaplengetős sétagalopp nem. 

Braun Ákos két évtizednyi kemény munka után ért fel a csúcsra

„Ha előre látom a sorsolást, ki sem megyek – jelentette ki Braun Ákos. – A verseny előtt megnéztem a statisztikákat. Aki korábban Eb-t nyert, az mindig kiesett a vb-n. Az öt ellenfelem ellen 10–2 lehetett a mérlegem, előtte csak az olimpiai bronzérmes lett Zelonijst és a román Basteát tudtam legyőzni. Az ukrán Gennadij Bilodiddal úgy voltam, csak vele ne kelljen dzsúdóznom. Félelmetes hírű judós volt, már kétszeres Európa-bajnokként érkezett Egyiptomba. (Az ő lánya a szintén remek cselgáncsozó Daria Bilodid.) Az edzőtáborokban mindenki kerülte, a vb-n ráadásul irdatlan nagy formában volt, fél perc után csak úgy hajigálta az ellenfeleit. A súlycsoportom küzdelmeit négy szőnyegen rendezték, gyorsan pörögtek az események. A Zelonijs elleni mérkőzés után lejöttem a tatamiról, ruhát cseréltem, és már mehettem is a következő küzdelemre. Nem volt időm agyalni a történteken, ellenfeleken, talán ennek is köszönhetem, hogy felértem a csúcsra.”

Szabályváltoztatáshoz vezetett a lemaradása az olimpiáról

Braun a világranglista első helyén zárta az évet, az Európai Judoszövetség (EJU) pedig a kontinens legjobb judósának választotta meg 2005 végén. Itthon sem maradt visszhang nélkül a bravúros kettős győzelem: az Év sportolója-választáson – az úszót Cseh Lászlót megelőzve – Braun Ákos lett az első, s a paksi judós kéznyoma felkerült a Hírességek falára. 

A magyar judósport egyik legeredményesebb versenyzője az olimpián azonban egyszer sem mutathatta meg magát. A 2008-as pekingi játékok után többek között az ő példája miatt változtatták meg drasztikusan a kvalifikációs rendszert. Ma már elképzelhetetlen, hogy ilyen eredményekkel valaki lemaradjon az ötkarikás játékokról.

 

