Nézze meg, hogyan építik az akadályokat a BrutálAtomra (fotók)

Szombaton minden a sportról szól majd Pakson. Miközben a Gesztenyés úti sportcsarnokban a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna bronzmérkőzését rendezik (a házigazda Atomerőmű SE mellett az Alba Fehérvár, a cseh Brno és az oroszlányi OSE Lions vesz részt), az ASE-csarnok mellett a brutálATOM akadályait küzdik le a legelszántabb futók.

Traktor teszi helyére a szalmabálákat a brutálATOM akadálypályáján

Fotó: Molnár Gyula

A munkások és munkagépek hétfőtől péntekig építik a pályát, és ahogy azt portálunknak Farsang Patrik szervező elöljáróban elárulta: az idei a korábbiakhoz képest is nehezebb lesz.

– Szalmabálák, vizesárkok, palánkos és autógumis akadályok tarkítják majd az útvonalat, de a strand melletti dombos rész és gödrök is nehezítik majd az indulók dolgát – fogalmazott Farsang Patrik. – Folyamatosan figyelemmel követjük az előrejelzéseket, az időjárás kétévente változik a brutálATOM során, így a tavalyi eső után idén száraz körülményekre számítunk.

Az idei megmérettetés a tizenkettedik lesz a sorban, a résztvevők ezúttal is két táv, a 4,5 kilométeres light (rajt 15 óra) és a 9 kilométeres classic (16 óra) közül választhattak. A szervezők idén is gondoltak a gyerekekre a kétezer méteres távval, aminek rajtját 14.30 órakor lövik el.

ATOMfutás a brutálATOM előtt

Szombat délelőtt rajtol az ASE-csarnok elől a XIII. ATOMfutás (miközben a Morgen Courton streetball versenyt rendeznek), az utcai versenyen minden korosztály és edzettségi állapotban lévő futó megtalálhatja a számára ideális távot. Az esemény 8.30 órakor a háromezer méteres futammal indul, majd jön a 2000 és 600 méteres gyermektáv. A 32, 21 és 14 kilométeres futamoknál a sportpisztoly 10 órakor dörren el, a 7 kilométeres marATOM negyedórával később rajtol. A leghosszabb távot két-három fős csapatváltóban és buliváltóval (5-10 fő) is lehet teljesíteni.

Farsang Patrik elmondta, a leghosszabb távon indulók gyakorlatilag valamennyi paksi látványosságot és nevezetességet érintik a futás során. Az előnevezések száma megközelítette az ezerháromszázat a két versenyre. Regisztrálni még a helyszínen is lehet, a tapasztalatok alapján száz-százötven indulóval még emelkedhet a rajthoz állók száma.