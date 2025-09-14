Brutálisra sikerült az idei futás, ami megmozgatott kicsiket és nagyokat (galéria)

Közel negyven akadály négyezer-ötszáz méteren. Ez volt az idei BrutálATOM akadályfutó verseny, amelyet százak vállaltak be Pakson. A bátor próbázóknak vizesárkon kellett átmenniük, sártengeren átkúszniuk, falon átugraniuk és szalmabálákon átszenvedniük magukat, hogy célba érkezhessenek.

A legkeményebbek idén is vállalkoztak a BrutálATOM akadályainak leküzdésére

Fotó: Molnár Gyula

Az indulók a light (4,5 kilométer) és a classic (9 km) közül választhattak, a gyerekekre pedig a kölyök táv (2 km) várt és közel ötszázan vágtak neki a megmérettetésnek. Szintén szombaton rendezték az Atomfutást, a két versenyen rekordnevezés érkezett be, közel ezerötszázan választották a futást programjuknak.

A két verseny eredményeket ezen a linken tekinthető meg.