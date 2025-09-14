szeptember 14., vasárnap

BrutálATOM

1 órája

Brutálisra sikerült az idei futás, ami megmozgatott kicsiket és nagyokat (galéria)

Címkék#BrutálATOM#terepakadályfutó verseny#akadályfutás#Atomerőmű SE

Teol.hu

Közel negyven akadály négyezer-ötszáz méteren. Ez volt az idei BrutálATOM akadályfutó verseny, amelyet százak vállaltak be Pakson. A bátor próbázóknak vizesárkon kellett átmenniük, sártengeren átkúszniuk, falon átugraniuk és szalmabálákon átszenvedniük magukat, hogy célba érkezhessenek.

brutálatom atomerőmű se akadályfutás paks
A legkeményebbek idén is vállalkoztak a BrutálATOM akadályainak leküzdésére
Fotó: Molnár Gyula

Az indulók a light (4,5 kilométer) és a classic (9 km) közül választhattak, a gyerekekre pedig a kölyök táv (2 km) várt és közel ötszázan vágtak neki a megmérettetésnek. Szintén szombaton rendezték az Atomfutást, a két versenyen rekordnevezés érkezett be, közel ezerötszázan választották a futást programjuknak.

A két verseny eredményeket ezen a linken tekinthető meg.

Atomfutás 2025.

Fotók: Molnár Gyula

BrutálATOM 2025

Fotók: Molnár Gyula

 

