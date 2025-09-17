szeptember 17., szerda

A sportok királynőjével indult be a szezon vármegyénkben

Címkék#Tolna Vármegyei Diáksport Tanács#Böröcz Máté#diákolimpia

Tizennégy sportág ötven döntőjét rendezi meg idén a Tolna Vármegyei Diáksport Tanács.

A sportok királynőjével indult be a szezon vármegyénkben

Képünk illusztráció

Fotó: Kiss Albert

A sportok királynőjével kezdődött meg a diákolimpiai versenysorozat Tolna vármegyében, az atlétikai versenyszámokat szerdán az általános, csütörtökön a középiskolások számára rendezik meg Szekszárdon, tájékoztatott Jámborné Inger Nikoletta. A Tolna Vármegyei Diáksport Tanács titkára hozzátette, versenyszámonként nyolc-tíz, a vármegye valamennyi régiójából érkezett csapattal indult el a diákolimpia 39. tanéve, amely a labdajátékokkal folytatódik ősszel és télen. Összesen pedig ötven vármegyei döntőt bonyolít le szövetség a tanév során.

– Ez a szám is azt mutatja, hogy nagy múltú megmérettetésről van szó, amit igyekszünk az elődeinkhez mérten, méltóképpen megszervezni és megrendezni – ezt már Böröcz Máté, a Tolna Vármegyei Diáksport Tanács elnöke mondta portálunknak. –Mindez nem kis feladat, hiszen összesen mintegy hatezer tanuló részvételére számítunk, a mérkőzések száma az előzetes számításaink alapján a hétszázat is meghaladja majd. 

A diáksport tanács első embere hangsúlyozta, több, mint negyven sportágban mérettetik meg magukat országos szinten a tanulók a diákolimpia keretein belül, ebből a vármegye tizennégy sportág versenyeit rendezi meg. Tolnában hat régióban zajlanak az előversenyek, ezt követi a vármegyei, majd az országos döntők.

A dobogós helyezést elérő egyéni és csapatsportágak versenyzőit a vármegyei tanács idén is serleggel jutalmaz, az átadóünnepségre a korábbi évekhez hasonlóan idén is decemberben kerül sor.

 

