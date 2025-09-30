A szekszárdi pontgyáros lett a selejtező második hetének legjobb játékosa

A Tarr KSC Szekszárd válogatott játékosa, Dombai Réka lett az Európa-kupa selejtező második hetének legjobb játékosa.

Dombai Réka impresszíven játszott a cseh Brandys elleni visszavágón

Fotó: Makovics Kornel

A dobóhátvéd lenyűgöző játékot nyújtott a cseh DSK Basketball Brandys elleni visszavágón. A teljesítmény-index átlaga 34-es lett, amely a legmagasabb volt a mezőnyben. A 23 éves játékos 30 ponttal, 5 lepattanóval, 3 gólpasszal és 3 szerzett labdával járult hozzá a fölényes, 84–55-ös szekszárdi sikerhez, amelynek köszönhetően a KSC október 8-án, szerdán a második számú kontinentális kupasorozat főtábláján kezdheti meg kilencedik nemzetközi kupaszezonját. (A D-csoportban a belga Mechelen, az olasz GEAS Sesto San Giovanni és az erdélyi ASC Sepsi lesz a kék-fehérek ellenfele.)

Dombai Réka nyáron bronzérmes lett Universiade-válogatottal

Dombai a cseh együttes ellen 90 százalékos pontossággal dobott mezőnyből (9/10), az eurobasket.com honlap előrejelzése alapján már első szekszárdi szezonjában az alakulat kulcsjátékosa lehet. Statisztikái megalapozzák a vélekedést, hiszen eddig a sorozat legjobb dobója 30 pontos átlaggal, a mezőnyből 73 százalékos, a hárompontos vonalon túlról 46 százalékos pontossággal céloz.

A Hoops Agents – a hét játékosa kategória második helyezettje a cseh Tereza Halatkova (SBS Ostrava) lett, harmadik helyen pedig az amerikai Lauryn Taylor (CSU Cluj Napoca) végzett.

A Tarr KSC Szekszárd a hazai pontvadászat második, hétközi fordulójában szerdán a Szigetszentmiklóst fogadja.