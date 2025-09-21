szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

1 órája

Eltelt nyolc forduló, a dombóvári gárda még nem ízlelte meg a győzelem ízét

Címkék#Érdi VSE#Dombóvári FC#NB III-as foci#labdarúgás

Az NB III-as focibajnokság Délnyugati-csoportjának 8. fordulójában hazai pályán kapott ki a Dombóvári FC.

Teol.hu

A hazaiak nem tudtak felocsúdni a kupabúcsú okozta kudarcból, a nyáron alaposan átalakult érdi csapat elvitte a három pontot Dombóvárról. 

A szögletzászló és Nagy Szilveszter kapus sem tudott segíteni a csapatának 
Fotó: Molnár Gyula

NB III Délnyugat, 8. forduló

Dombóvári FC–Érdi VSE 0–2 (0–1). Dombóvár, Ujvári Kálmán Sporttelep, v.: Dominkó (Jakab, Szabados)
Dombóvár: Nagy Sz.– Pintér, Reizinger (Mayer, a szünetben), Félegyházi (Gulyás, 75.), Párkányi (Bunevácz, 57.), Zoboki, Sebestyén B., Kilin, Lódri, Sárosi, Szatmári (Szabó D., 83.). Edző: Martinka Dániel
Gólszerzők: Farkas (23.), Kárász (86.). 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu