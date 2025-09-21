Eltelt nyolc forduló, a dombóvári gárda még nem ízlelte meg a győzelem ízét

A hazaiak nem tudtak felocsúdni a kupabúcsú okozta kudarcból, a nyáron alaposan átalakult érdi csapat elvitte a három pontot Dombóvárról.

A szögletzászló és Nagy Szilveszter kapus sem tudott segíteni a csapatának

Fotó: Molnár Gyula

NB III Délnyugat, 8. forduló

Dombóvári FC–Érdi VSE 0–2 (0–1). Dombóvár, Ujvári Kálmán Sporttelep, v.: Dominkó (Jakab, Szabados)

Dombóvár: Nagy Sz.– Pintér, Reizinger (Mayer, a szünetben), Félegyházi (Gulyás, 75.), Párkányi (Bunevácz, 57.), Zoboki, Sebestyén B., Kilin, Lódri, Sárosi, Szatmári (Szabó D., 83.). Edző: Martinka Dániel

Gólszerzők: Farkas (23.), Kárász (86.).



