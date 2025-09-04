Váltás Dombóváron, távozik a sikeredző a csapat éléről!

Szeptember 3-tól már nem Horváth Zoltán látja el a Dombóvári FC vezetőedző feladatait, adta ki közleményben az NB III-as csapat közösségi oldalán. A szakember négy teljes idényben dolgozott a csapat élén, ahol a megye I. osztályban hatodik, majd negyedik hely mellett egy ezüstérmet szerzett, az előző idényben pedig a Tolna Vármegyei Kupa megnyerése mellett – veretlenül – bajnoki címre vezette a csapatot, kiharcolva az NB III-ba való feljutást.

Már nem Horváth Zoltán a Dombóvári FC vezetőedzője

Fotó: Molnár Gyula

A Dombóvár hat forduló után még nyeretlen a Dél-Nyugati csoportban, három döntetlen és három vereség mellett a kiesést jelentő 14. helyen áll a tabellán. A közleményből kiderül, a szakmai munkát ideiglenesen Martinka Dániel vette át, a pályaedzői feladatokat pedig Horváth Árpád látja el a következő hetekben. A vezetőség a háttérben dogozik azon, hogy megtalálja a megfelelő szakembert a csapat irányítására.

A DFC vasárnap 11 órakor a Paksi FC tartalékcsapatánál vizitál.