Nem éri el a klub az NB III-as szintet – megszólalt a menesztett dombóvári edző

– A döntéshozók lokálpatriotizmusban gondolkodnak, ugyanakkor ebben az osztályban ezt félre kell tenni és a bennmaradáshoz ezen túl kell lépni. Szerettem volna pályaedzőt hozni magam mellé a nyáron, de az identitás megtartása érdekében helyi kötődésűnek kellett volna lennie – fogalmazott portálunknak a Dombóvári FC menesztett vezetőedzője, Horváth Zoltán. – Nyáron mindent a klub fölé helyeztem, olyan kompromisszumokba mentem bele, amit ma már nem tennék meg. Voltak megkeresések más NB III-as és utánpótlás csapatokból, de nem szerettem volna félbehagyni azt a projektet, ami négy éve elindult – mondta az 51 éves szakember, hozzátéve, hogy sajnálja, hogy voltak olyan, kevesebb játéklehetőséget kapott labdarúgók, akik helyette a vezetők felé éltek panasszal emiatt.

Négy év után megköszönték Horváth Zoltán munkáját a Dombóvári FC-nél

Fotó: Molnár Gyula

Hozzátette, jelenlegi állapotában sem személyi állományban, sem pedig tárgyi feltételekben nem éri el a klub az NB III-as szintet. Ezt támasztja alá, hogy a holtszezonban volt játékosmenedzser, ügyvezető, edző és buszsofőr is, de mindezt a csapat érdekében bevállalta. A keret kialakítása teljes mértében rá hárult, szerette volna megerősíteni például a csapat védelmét, de az anyagi lehetőségek korlátozottak voltak. Ugyanakkor szerinte a csapat helyezése miatt semmi szégyenkezni való nincsen – amit a szakmabeliek is elismernek.

A DFC, amelynek keretét tizenegy dombóvári alkotja, hat forduló után a legtöbb kapott góllal (23) áll, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ebből ötször játszott a jelenleg a felsőházhoz tartozó csapatokkal (Majos 1–5, Szekszárd 5–5, PMFC 0–6, Dunaújváros 2–2, Ferencváros II 0–4). Horváth Zoltán elmondta, ezek közül egyedül a pécsi mérkőzést sajnálja, ahol ugyan sokkal jobb csapattal játszottak, de az utolsó húsz percben kapott három gól miatt lett csúnyább a végeredmény. Az utolsó, Pénzügyőr elleni találkozón (1–1) pedig, habár a fővárosi csapat mögöttük áll a tabellán, más szempontból előrébb vannak a DFC-nél. A sors különös fintora, hogy II. kerületiektől is a napokban váltak meg Máté Roland vezetőedzőtől.