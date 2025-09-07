szeptember 7., vasárnap

NB III-as foci

46 perce

Vereséggel kezdődött az új időszámítás a Dombóvári FC-nél (galéria)

Címkék#Paksi FC II#NB III-as foci#Dombóvár FC

Új korszak kezdődött a Dombóvári FC életében Horváth Zoltán menesztését követően, a négy év után távozó vezetőedző helyét átmenetileg Martinka Dániel vette át. Az eddigi másodedző vármegyei rangadón debütált, az ellen a Paks II ellen, amelyben – a válogatott szünetnek köszönhetően – Pető Milán és Szendrei Ákos játszott vissza az NB I-es keretből.

dombóvári fc paksi fc ii nb iii
Vereséget szenvedett Pakson a Dombóvári FC
Fotó: Molnár Gyula

A telt lelátó és Böde Dániel, Varga Roland, valamint Haraszti Zsolt ügyvezető előtt játszott mérkőzésen a hazaiak félóra játék után megszerezték a vezetést, amire a második félidő elején válaszolni tudtak a látogatók. A dráma aztán a hajrában jött, az emberhátrányba került atomvárosiak Tóth Kristóf találatával megszerezte a győzelmet jelentő gólt. A PFC sorozatban második győzelmét aratta, a Dombóvár pedig veretlenül továbbra is kiesőhelyen áll.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 7. forduló
Paksi FC II–Dombóvári FC 2–1 (1–0)
Paks, v.: Sipos K. (Pavlovics, Sáfárik)
Paks II: Wiesner T. – Babos, Éger Zs., Köllő – Surman, Holka (Jáksó, 76.), Palóka, Májik, Pető M. – Galambos J. (Perczel, 90+1.), Szendrei Á. (Tóth K., 34.). Edző: Kindl István
Dombóvár: Nagy Sz. – Sárosi, Pintér M., Kis-Fónai, Pataki (Bunevácz, a szünetben) – Félegyházi (Hetesi, 84.), Reizinger D., Szatmári I. (Kolesznyikó, 65.), Sebestyén B. – Párkányi (Kilin, a szünetben), Mayer M. (Zoboki Á., a szünetben). Megbízott edző: Martinka Dániel
Gólszerző: Babos (30.), Tóth K. (89.), illetve Zoboki Á. (55.)
Kiállítva: Éger Zs. (87.)

NB III: Paksi FC II–Dombóvári FC

Fotók: Molnár Gyula

 

