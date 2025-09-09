1 órája
A csodacsapat edzője: – Egy-két volt játékos negatív véleményt alkotott rólam
Három forduló után egy újonc áll a vármegyei I. osztályú focibajnokság élén. A Dombóvári LK játékos-edzője, Kis Dániel elárulta csapata titkát és azt is elmondta, megkeresték-e a városi riválistól.
– Sokan felkapták a fejüket, hogy az előző idény bronzérmese után az NB III-től visszalépő Bonyhádot is legyőzték.
– Fontos volt, hogy korán megszereztük a vezetést és a csapat erejének, illetve a fegyelmezettségnek is köszönhetően a szenvedős periódust is át tudtuk vészelni – fogalmazott portálunk megkeresésére Kis Dániel, a vármegyei I. osztályban szereplő Dombóvári LK játékos-edzője. – A szünetben érezték a srácok, hogy többet kell tenni azért, hogy a végén győztesen hagyjuk el a pályát. Fordulás után kérdés sem volt, hogy melyik csapat akarja jobban a győzelmet. Erőben, akaratban ellenfelünk fölé nőttünk és egyértelműen megérdemelt siker született.
– Három forduló után hat ponttal vezetik a tabellát.
– A kemény nyári alapozásnak köszönhetően fizikailag rendben van a csapat, ráadásul szándékosan olyan ellenfelekkel játszottunk edzőmeccset, amelyek magasabb szintet képviselnek. Mindemellett csak idegenben játszottunk, hogy szokjuk az ismeretlen légkört, ami eddig bejött, hiszen Bátaszékről és most Bonyhádról is három ponttal távoztunk. Hogy számítottam-e ilyen rajtra? Csak reménykedtem ilyen szezonkezdésnek, de nem szállunk el magunktól. Tudjuk, hogy hosszú még a szezon, bármi történhet. Az első öt hely valamelyikét tűztük ki magunk elé, tovább nem nyújtózkodunk.
– Hasonló cél volt egy évvel korábban is, akkor sokak meglepetésére újoncként megnyerték a másodosztályt.
– Győztes taktikán ne változtasson az ember... A viccet félretéve, hangsúlyozni kell, hogy még nem nyertünk semmit! Tudjuk, hogy lesznek hullámvölgyek az idény során és kudarcok is érnek majd minket, de az a csapatkohézió, ami jellemez minket, egymást segítve felállunk majd a padlóról. Beváltak a nyári igazolások is, az érkezők és távozók között minőségbeli, mondhatni osztálybeli különbség van. Az új játékosok hamar beilleszkedtek, régen egyéniségek voltak a csapatban, most egy közösséget alkotnak. Hogy tovább ne menjek: hétvégén szabadnaposak leszünk, újdonsült csapatkapitányunk meghívására közös ebéden veszünk részt.
Dombóvári LK-tól a városi riválishoz?
– Az NB III-as Dombóvári FC a napokban menesztette vezetőedzőjét. Kézenfekvőnek tűnik a kérdés, hogy megkeresték Önt a klubtól?
– Nem és nem is fognak, aminek egyszerű oka van: egy-két volt játékos negatív véleményt alkotott rólam, ami befolyásoló tényező, mint a sport életben, mint a magánéletben, de én állom az ütéseket, és csendben dolgozom tovább! Előbb utóbb lesz megkeresés , azt elárulhatom, hogy ma sokat csörgött a telefonom volt közte puhatolózás is. Azt pedig mindenki döntse el, mekkora szakmai ,pedagógiai érzék kell ahhoz, hogy két éven belül, 2 osztályváltással az első osztályban sem vagyunk pofozógépek. Lesz klub, ahol ezt értékelni fogják! Egyébként is, azt gondolom, hogy nekik egy tapasztalt, NB III-as szintű edzőre van szükségük. Ettől függetlenül játékosaimmal és a vezetőkkel továbbra is szurkolunk, hogy a Dombvári FC elérje célját, a bennmaradást. Bízom benne, hogy napokon belül megszületik a döntés az új vezetőedzőről és elindulnak felfelé a tabellán.
Vármegye I: Bonyhád VLC–Dombóvári LKFotók: Máté Réka