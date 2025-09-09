A csodacsapat edzője: – Egy-két volt játékos negatív véleményt alkotott rólam

– Sokan felkapták a fejüket, hogy az előző idény bronzérmese után az NB III-től visszalépő Bonyhádot is legyőzték.

– Fontos volt, hogy korán megszereztük a vezetést és a csapat erejének, illetve a fegyelmezettségnek is köszönhetően a szenvedős periódust is át tudtuk vészelni – fogalmazott portálunk megkeresésére Kis Dániel, a vármegyei I. osztályban szereplő Dombóvári LK játékos-edzője. – A szünetben érezték a srácok, hogy többet kell tenni azért, hogy a végén győztesen hagyjuk el a pályát. Fordulás után kérdés sem volt, hogy melyik csapat akarja jobban a győzelmet. Erőben, akaratban ellenfelünk fölé nőttünk és egyértelműen megérdemelt siker született.

Kis Dániel nem bízza el magát, tudja, hogy lesznek még hullámvölgyei a Dombóvári LK-nak

Fotó: Máté Réka

– Három forduló után hat ponttal vezetik a tabellát.

– A kemény nyári alapozásnak köszönhetően fizikailag rendben van a csapat, ráadásul szándékosan olyan ellenfelekkel játszottunk edzőmeccset, amelyek magasabb szintet képviselnek. Mindemellett csak idegenben játszottunk, hogy szokjuk az ismeretlen légkört, ami eddig bejött, hiszen Bátaszékről és most Bonyhádról is három ponttal távoztunk. Hogy számítottam-e ilyen rajtra? Csak reménykedtem ilyen szezonkezdésnek, de nem szállunk el magunktól. Tudjuk, hogy hosszú még a szezon, bármi történhet. Az első öt hely valamelyikét tűztük ki magunk elé, tovább nem nyújtózkodunk.