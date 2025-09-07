Egy apró hiba világbajnoki érembe került a szekszárdi újoncnak

A szekszárdi Görbe Dávid az ifjúságiak kajak kettesek mezőnyében debütált – a lágymányosi Mózes Andrással – nagy világeseményen és a második futószakaszig az élbolyban haladt. Akkor azonban a beszállásnál gondjaik akadtak, a hajót előttük vízre tevő dél-afrikai és brit páros miatt nem tudtak időben elindulni, így leszakadtak az előttük állóktól. A negyedik helyet azonban stabilan tartotta a 15 esztendős szekszárdi és az egy évvel idősebb fővárosi partnere, sőt az utolsó előtti körben közelítettek is az élen evezőkre, de nem volt annyi vissza, hogy utol is érjék őket.

Görbe Dávid klubtársa, Jámbor Lotti a szintén K2 ifjúságiak futamában ezüstérmet szerzett Katona Réka Sárával. A paksiak Örökös bajnoka, Kiszli Vanda egyesben rövid körön bronz-, klasszikus távon ezüstérmes, párosban pedig a zárónapon versenyez.