szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átesett a tűzkeresztségen

7 órája

Egy apró hiba világbajnoki érembe került a szekszárdi újoncnak

Címkék#maratoni kajak-kenu vb#Görbe Dávid#Szekszárdi Kajak-Kenu SE

A győri maratoni kajak-kenu világbajnokság zárónapján a szekszárdi Görbe Dávid negyedik helyen végzett a K2 ifjúságiak versenyében.

Teol.hu
Egy apró hiba világbajnoki érembe került a szekszárdi újoncnak

Görbe Dávid (balra) partnerével világbajnoki negyedik lett

Forrás: Szekszárdi Kajak-Kenu SE

A szekszárdi Görbe Dávid az ifjúságiak kajak kettesek mezőnyében debütált – a lágymányosi Mózes Andrással – nagy világeseményen és a második futószakaszig az élbolyban haladt. Akkor azonban a beszállásnál gondjaik akadtak, a hajót előttük vízre tevő dél-afrikai és brit páros miatt nem tudtak időben elindulni, így leszakadtak az előttük állóktól. A negyedik helyet azonban stabilan tartotta a 15 esztendős szekszárdi és az egy évvel idősebb fővárosi partnere, sőt az utolsó előtti körben közelítettek is az élen evezőkre, de nem volt annyi vissza, hogy utol is érjék őket.

Görbe Dávid klubtársa, Jámbor Lotti a szintén K2 ifjúságiak futamában ezüstérmet szerzett Katona Réka Sárával. A paksiak Örökös bajnoka, Kiszli Vanda egyesben rövid körön bronz-, klasszikus távon ezüstérmes, párosban pedig a zárónapon versenyez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu