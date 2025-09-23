szeptember 23., kedd

Visszatér sikerei helyszínére az edző – bajnokit pótolnak az élvonalban

Címkék#megyei I. osztály#elhalasztott mérkőzés#megyei I. osztályú focibajnokság

Az első fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolnak szerdán a Tolna Vármegyei I. osztályú bajnokságban. Indoklásként az szerepelt, hogy a hazai csapat játékosainak sportorvosi engedélye az eredeti időpontig, vagyis az augusztus 23-i hétvégéig nem készült el. A bajnoki szezont mindkét csapat vereséggel kezdte, de amíg a Kakasd az azt követő három mérkőzéséből egyet nyert meg, addig a Bátaszék az utolsó két találkozóján tizenegy gólt jegyezve győzött.

kakasd se bátaszék se megyei i. osztály elhalasztott mérkőzés
A bátaszékiek (fehérben Gábor Gergő) Kakasdra látogatnak a vármegyei I. osztály elhalasztott mérkőzésén
Fotó: Kiss Albert

A vendégek edzője nyártól az a Takács Norbert, aki 2020 szeptembere és 2024 júniusa között irányította a Kakasd csapatát, amellyel utolsó évében ért fel a csúcsra: a vármegye I-ben bronzérmet szerzett, valamint feljuttatta a gárdát a Magyar Kupa országos főtáblájára. A 46 esztendős szakember később volt a Tevel edzője, majd az NB III-as Szekszárdi UFC pályaedzője is.

Tolna Vármegyei I. osztály, az 1. fordulóból
Szeptember 24., szerda
16.30 Kakasd SE–Bátaszék SE
Vezeti: Éreth (Lengyel S., Szabó L.)

 

