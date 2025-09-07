Elképesztő meccsen kapott ki otthon a Rákóczitól a Majos (képgalériával)

Hiába szerzett gyorsan vezetést a Majos, a vendégek még az első félidőben egyenlítettek. A somogyiak Hampuk Ádám góljaival a második félidőben háromgólos előnyt szereztek, a hazaiak erejéből a hajrában csak szépítésre futotta.

NB III Délnyugati-csoport, 7. forduló

Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5 (1–1)

Majos, v.: Dobai (Szabó R., Bizderi)

Majos: Vukman– Husvéth (Kereszes, 71.), Dávid Z., Stampfel (Sági, 61.), Kajári – Gellér, Hatvani, Ángyán (Fekete, 80.)– Pál M. (Marosi, 71.), Tóth M., Kása (Kovács L., 71.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gólszerző: Hatvani (5.), Pál M. (50.), Marosi (86.), Keresztes (91.), illetve Hampuk (9., 57., 68.), Mayer (60.), Mazzonetto (66.).