nb iii-as foci

1 órája

Elképesztő meccsen kapott ki otthon a Rákóczitól a Majos (képgalériával)

Az NB III-as focibajnokságban a vendég Kaposvár nyerte a két zöld-fehér csapat csatáját.

Teol.hu

Hiába szerzett gyorsan vezetést a Majos, a vendégek még az első félidőben egyenlítettek. A somogyiak Hampuk Ádám góljaival a második félidőben háromgólos előnyt szereztek, a hazaiak erejéből a hajrában csak szépítésre futotta. 

NB III Délnyugati-csoport, 7. forduló

Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5 (1–1)
Majos, v.: Dobai (Szabó R., Bizderi)
Majos: Vukman– Husvéth (Kereszes, 71.), Dávid Z., Stampfel (Sági, 61.), Kajári – Gellér, Hatvani, Ángyán (Fekete, 80.)– Pál M. (Marosi, 71.), Tóth M., Kása (Kovács L., 71.). Vezetőedző: Varga Balázs. 
Gólszerző: Hatvani (5.), Pál M. (50.), Marosi (86.), Keresztes (91.), illetve Hampuk (9., 57., 68.), Mayer (60.), Mazzonetto (66.). 

Majos–Kaposvári Rákóczi NB III-as bajnoki

Fotók: Máté Réka

 

 

