Első válogatott viadalán rögtön két számban áll rajthoz a bonyhádiak ifjú titánja

Három aranyérmet nyertek az AC Bonyhád versenyzői a hétvégén lebonyolított U16 és U15 atlétikai magyar bajnokságon. Ebből Máté Patrik kettőt szállított a Völgységbe. A sprinter 100 és 300 méteren is meggyőző fölénnyel utasította maga mögé riválisait a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban.

Eredményei annyira meggyőzők voltak, hogy meghívást kapott az U16-os magyar válogatottba. Szeptember 27-én Kaposvár lesz a helyszíne öt nemzet korosztályos viadalának, ahol Horvátország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország legjobb atlétái mérik össze tudásukat. Szombaton két számban drukkolhatnak a völgységi sportbarátok Hornok Enikő edző tanítványának. Patrik első válogatott versenyén 100 m-en 14:05-kor áll rajthoz, míg a 4x100-as váltó tagjaként 16:50-kor fog majd.