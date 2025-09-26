szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Öt nemzet viadala

24 perce

Első válogatott viadalán rögtön két számban áll rajthoz a bonyhádiak ifjú titánja

Címkék#atlétika#Kaposvár#válogatott#AC Bonyhád

Máté Réka

Három aranyérmet nyertek az AC Bonyhád versenyzői a hétvégén lebonyolított U16 és U15 atlétikai magyar bajnokságon. Ebből Máté Patrik kettőt szállított a Völgységbe. A sprinter 100 és 300 méteren is meggyőző fölénnyel utasította maga mögé riválisait a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban. 
Eredményei annyira meggyőzők voltak, hogy meghívást kapott az U16-os magyar válogatottba. Szeptember 27-én Kaposvár lesz a helyszíne öt nemzet korosztályos viadalának, ahol Horvátország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország legjobb atlétái mérik össze tudásukat. Szombaton két számban  drukkolhatnak a völgységi sportbarátok Hornok Enikő edző tanítványának. Patrik első válogatott versenyén 100 m-en 14:05-kor áll rajthoz, míg a 4x100-as váltó tagjaként 16:50-kor fog majd.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu