Helyi sport

1 órája

Elképesztő paksi tempó, amit nem képesek tartani a riválisok

Címkék#ETO FC#Fizz Liga#Ferencváros#Paksi FC

A Fizz Liga nyolcadik fordulójának zárómérkőzésén az ETO FC hazai pályán 2–0-s vereséget szenvedett a címvédő Ferencvárostól. A kisalföldiek először maradtak pont nélkül a szezonban, így már csak a Paksi FC mondhatja el magáról, hogy még nem kapott ki az élvonal idei kiírásában.

eto fc–ftc paksi fc
Van ok az örömre Pakson, az ETO FC botlásával már csak az atomvárosiak veretlenek a Fizz Ligában
Fotó: Molnár Gyula

Bognár György csapata legutóbb május 10-én a Fradi ellen maradtak pont nélkül (akkor a fővárosiak 3–2-re nyertek Pakson), azóta öt győzelem és öt döntetlen a mérleg. Az atomvárosiak vasárnap éppen az Üllői útra látogatnak (16.30 óra), az FTC-re addig még a belga KRC Genk elleni idegenbeli Európa-liga alapszakasz-mérkőzés vár. Az biztos, hogy öt sárga lapja miatt Papp Kristóf nem léphet pályára a Groupama Arénában.

 

