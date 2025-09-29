Elképesztő paksi tempó, amit nem képesek tartani a riválisok

A Fizz Liga nyolcadik fordulójának zárómérkőzésén az ETO FC hazai pályán 2–0-s vereséget szenvedett a címvédő Ferencvárostól. A kisalföldiek először maradtak pont nélkül a szezonban, így már csak a Paksi FC mondhatja el magáról, hogy még nem kapott ki az élvonal idei kiírásában.

Van ok az örömre Pakson, az ETO FC botlásával már csak az atomvárosiak veretlenek a Fizz Ligában

Fotó: Molnár Gyula

Bognár György csapata legutóbb május 10-én a Fradi ellen maradtak pont nélkül (akkor a fővárosiak 3–2-re nyertek Pakson), azóta öt győzelem és öt döntetlen a mérleg. Az atomvárosiak vasárnap éppen az Üllői útra látogatnak (16.30 óra), az FTC-re addig még a belga KRC Genk elleni idegenbeli Európa-liga alapszakasz-mérkőzés vár. Az biztos, hogy öt sárga lapja miatt Papp Kristóf nem léphet pályára a Groupama Arénában.