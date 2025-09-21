Színes a paletta
41 perce
Európai sporthét: Pakson minden a mozgásról szól
Az év legaktívabb hete az Európai Sporthét, amely minden évben szeptember 23. és 30. között rendeznek meg.
Az esemény a sport erejével kapcsolja össze a mozogni vágyó, a testi és mentális egészségüket szem előtt tartó embereket, kortól, nemtől és élethelyzettől függetlenül. Ebben az időszakban több tízezer ember mozdul meg ország- és Európa-szerte, ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódik az Atomerőmű SE is.
Az ASE programjai az Európai Sporthét idején
Kajak-Kenu
- délutánonként szabadon/ingyen ki lehet próbálni a vízitúra-eszközöket, aminél egy szakképzett edző is a segítségre lesz
Kyokushin Karate
- szeptember 24-én, 26-án és 29-én 19-20.30 óra a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tornatermében
Sakk
- szeptember 25-én és 26-án szabadon látogathatják az érdeklődők az edzéseket (16.30-18.30 óra)
Cselgáncs
- a Hangyási László Regionális Judo Központban szeptember 22-től 25-ig, 17-18.30 óra között váltott oktatókkal, minden nap más edző tartja a programot
Teke
- szeptember 23-án, 29-én és 30-án 15-16 és 18:30-20 óra között ki lehet próbálni a sportot
Rádióamatőr
- szeptember 27-én 12-16 óra között tart bemutatót a szakosztály, amelyen Králik Gyuri élesben versenyez, Nyemcsek Károly pedig bemutatja az állomást az érdeklődőknek
Labdarúgás
- nyílt edzések az ASE Sporttelepen szeptember 22-én, 23-án és 25-én 16.30-18.15 óra között
Természetjárás
- szeptember 24-én 15 órától tájékozódós játék az Ürgemezei kistó környékén, másnap az Atom téren
