Színes a paletta

41 perce

Európai sporthét: Pakson minden a mozgásról szól

Az év legaktívabb hete az Európai Sporthét, amely minden évben szeptember 23. és 30. között rendeznek meg.

Az esemény a sport erejével kapcsolja össze a mozogni vágyó, a testi és mentális egészségüket szem előtt tartó embereket, kortól, nemtől és élethelyzettől függetlenül. Ebben az időszakban több tízezer ember mozdul meg ország- és Európa-szerte, ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódik az Atomerőmű SE is.

Az ASE programjai az Európai Sporthét idején

Kajak-Kenu 

  • délutánonként szabadon/ingyen ki lehet próbálni a vízitúra-eszközöket, aminél egy szakképzett edző is a segítségre lesz

Kyokushin Karate

  • szeptember 24-én, 26-án és 29-én 19-20.30 óra a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tornatermében

Sakk

  • szeptember 25-én és 26-án szabadon látogathatják az érdeklődők az edzéseket (16.30-18.30 óra)

Cselgáncs

Teke

  • szeptember 23-án, 29-én és 30-án 15-16 és 18:30-20 óra között ki lehet próbálni a sportot

Rádióamatőr

  • szeptember 27-én 12-16 óra között tart bemutatót a szakosztály, amelyen Králik Gyuri élesben versenyez, Nyemcsek Károly pedig bemutatja az állomást az érdeklődőknek

Labdarúgás

  • nyílt edzések az ASE Sporttelepen szeptember 22-én, 23-án és 25-én 16.30-18.15 óra között

Természetjárás

  • szeptember 24-én 15 órától tájékozódós játék az Ürgemezei kistó környékén, másnap az Atom téren

 

