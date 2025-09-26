Átadtuk az Év női csapata elismerést (galéria)

Idén tavasszal négy kategóriában hirdetett versenyt hírportálunk, a Teol.hu, amely során mindkét nemben kerestük az Év csapata és az Év sportolója győztesét. Közel négyezer Olvasónk összesen több, mint nyolcezer szavazatot adott le, a beérkezett voksok összesítése után eldőlt, hogy

az Év női csapata a Szekszárdi Fekete Gólyák KC U14 lett.

Az első helyezettnek járó serleget és oklevelet a csapat edzésén adtuk át Dinnyés Diána edzőnek. A tréner megköszönte a versenyzési lehetőséget, valamint mindenkinek, aki rájuk szavazott. A fiatal gárda hétvégén megkezdte szereplését a régiós bajnokságban, a balatonboglári fordulóban a házigazdát 27–14-re, a Kiskőröst 40–6-ra győzte le.

A Fekete Gólyák a szavazás során a Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesületet, a Szekszárdi WFC-t, a Tarr KSC Szekszárdot és a Tolna-Mözs futsalcsapatát előzte meg.