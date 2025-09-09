szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Farsang János újra a pályán

6 órája

Nem áll le a volt szuperzsaru, hatvanhoz közelítve is lövi a gólokat

Címkék#megye#Farsang János#foci#Bölcskei SE

Hosszabb kihagyás után visszatért a pályára. Farsang János szakmai vezetőként is sokat tesz azért, hogy a Bölcskei SE futballszerető közössége együtt maradjon.

Balázs László

A fociból sosem lehet kiöregedni – az alapvetést jól példázza Farsang János esete, aki hétvégén hosszabb kihagyás után 57 évesen ismét pályára lépett a Bölcskei SE megyei III. osztályú csapatában. A 63. percben csereként szállt be, a 87. percben gólt lőtt, csapata ennek ellenére 2–1-re kikapott a Pálfától. 

Farsang János edzőként is irányította a bölcskei csapatot
Farsang János edzőként is irányította a bölcskei csapatot
Fotó: Makovics Kornél

„Már évek óta nem játszom – mondta Farsang János. – Most, hogy indítottunk csapatot a megye háromban, néhány régi, bölcskei kötődésű játékossal (Berényi Péter, Besenczi István) úgy döntöttünk beszállunk, kiegészítjük a fiatalokat. A játék iránti rajongás nem csökken ötven felett sem. Ugyan a foci sokunk számára különböző okok miatt – munka, karrier – háttérbe szorul, de talán ezért is érzünk még mindig késztetést az újbóli pályára lépésre, valamint a futball közösség-összekovácsoló ereje is húzóerő.” 

Farsang János kommandósként világbajnokságon is részt vett

Farek”, ahogy a vármegyében mindenki jól ismeri, az ASE Paks és a Györköny csapataival az NB II-ben futballozott, az NB III-ban a Paks, valamint az osztályba feljutó Bölcskei SE játékos-edzőjeként is játszott. Rendőrként is előny volt számára a sportos életmód, hiszen neutronosként csapatban 2004-ben harmadik, 2006-ban pedig második helyet szerzett a vb-n. Emellett 2000 és 2006 között négyszer megnyerték, egy-egy alkalommal pedig második és harmadik helyen végeztek az akadálypálya versenyszámban. 2009-ben a csapat tagjaként második helyen végzett a floridai világbajnokságon, rá egy évre pedig megnyerte az egyéni versenyt. Még ugyanabban az évben a Bölcske játékos-edzőjeként megye egyes bajnoki címet és feljutást ünnepelhetett. Jelenleg a bölcskei egyesület szakmai vezetőjeként dolgozik. 
„Idősebb Varga Lajos kezdte el támogatni a klubot, amit aztán fia, ifjabb Varga Lajos is folytatott – hangsúlyozta Farsang János. – Ritka manapság, hogy valaki ennyire magáénak érezze egy település futballcsapatát. Elnökünk egy komoly vállalkozás tulajdonosaként sem szakadt el a focitól, tovább viszi édesapja örökségét. Egyik fő feladatának, felelősségének tulajdonítja az olyan környezet biztosítását, ahol bárki jól érezheti magát, aki a labdarúgás iránt elköteleződik. Ezt mi, mint egy futballszerető közösség, maximálisan átérezzük, és talán ez a legértékesebb, amit a klub számunkra nyújthat. A fia, Máté kapus volt, egészen az utánpótlás-válogatottságig vitte; nagyobbik fiam, Patrik jelenleg is tagja a megyei I. osztályú csapatnak. Több szálon kötődünk az egyesülethez.” 
Az összetartás, az egymásért küzdés egyre magasabb szintre kerül az idő múlásával. Farsang János hozzátette: futballistaként és szakmai vezetőként is nagyon jól érzi magát, de a játékszeretet soha el nem múló érzésként mindig elkíséri.   

 

 

