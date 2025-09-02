szeptember 2., kedd

Fél évszázados lett Fehér Csaba

Ötvenéves lett a 41-szeres válogatott Fehér Csaba, akit korának egyik legjobb hazai jobbhátvédjeként, jobb oldali középpályásaként tartanak számon. 

Fotó: Földi Imre

Bátyjához, a később Pakson ugyancsak NB I-es labdarúgóvá váló Attilához hasonlóan ő is Szekszárdon kezdett futballozni, a labdarúgás szeretete kódolva volt mindkettejükben, hiszen nagyapjuk játékvezető volt Bácsalmáson, édesapjuk alacsonyabb szinten játszott. Pécs, Újpest, Geel, majd Hollandia – ezek voltak az állomáshelyei. A NAC Bredánál töltött nyolc idénye volt karrierje legsikeresebb időszaka, még akkor is, ha közben játszott a PSV-ben. Fehér Csaba a Bredában 48 meccsen együtt futballozott a Liverpool vezetőedzőjével, Arne Slottal. Várhidi Pál betette minden idők legjobb Újpestjébe, ami jelzi, nyomot hagyott maga után a klubnál. Szülővárosa csapatával 38 évesen az NB III-as Dráva-csoport 2012/2013-as kiírásában ezüstérmet nyert. Jelenleg a III. Kerületi TVE sportigazgatójaként dolgozik.

 

