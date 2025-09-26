A bajnoki meccs szünetében inkább hazament a csapat megnézni a Fradi meccsét a tv-ben

A madocsaiakat fogadta a Kajdacs a megyei II. osztály Keleti csoportjában az 1967-es szezonjában, amely találkozón a hazaiak a félidőben 5–0-ra vezetett. Itt „kapcsolnánk” a Tolna Megyei Népújság akkori újságíróját, aki a szeptember 19-i lapszámban azt írta, hogy

Madocsa a második félidő elején megunta a játékot (5:0-ra vezetett Kajdacs) és hazament, mondván, megnézik a Fradi-meccset a tv-ben.

– szúrta ki a Tolna megyei focitörténetek Facebook oldal.

A Madocsa és a Kajdacs az elmúlt szezonokban és most is egy csoportban küzdenek

Fotó: Molnár Gyula (archív)

A Ferencváros bajnokijáról tudni érdemes, hogy az 1966-os bajnokság győztese, a Vasas játszott az ezüstérmessel, az akkor listavezető – végül az aranyérmet bezsebelő, 1965-ben Vásárvárosok Kupáját nyert – Fradival. A Népstadionban 45 ezer néző láthatta játszani Albert Flóriánt, Varga Zoltánt vagy éppen Farkas Jánost, a kispadon pedig Lakat Károly és Illovszky Rudolf dirigálta a csapatokat a 2–2-re végződő találkozón.

A furcsa mérkőzés utózöngéje

Ami a Kajdacs–Madocsa találkozót illeti, a levonuló felet végül nem büntette meg a szövetség, hiszen akkor – miután nem az edző vagy valamelyik vezető utasítására jöttek le pályáról – valamennyi játékost el kellett volna tiltani. Indoklásként arra jutottak a lap hasábjain, hogy a paksi szövetség fél attól, hogy a Madocsa viszontválaszként visszalép a bajnokságtól. A Duna-parti gárda végül az utolsó előtti helyen zárt a kilenc csapatos bajnokságban, míg a Kajdacs a hatodik pozícióban végzett. A két gárda most is egy csoportban szerepel, de már a vármegyei III. osztályban.