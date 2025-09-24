szeptember 24., szerda

Vármegye I-es foci

1 órája

Fordulatokat hozott a furcsa körülmény miatt elmaradt, majd pótolt bajnoki

Címkék#Bátaszék SE#megyei I. osztály#Kakasd SE

A strandlabdarúgó klubvilágbajnokságot megjárt Kósa Edmond büntetőjével vezetett a házigazda Kakasd, majd a második félidő elején már a Bátaszéknél volt az előny, végül megosztozott a pontokon a két csapat az első fordulóból furcsa ok miatt elhalasztott és szerdán pótolt mérkőzésen. A döntetlennel mindkét csapat maradt a helyén a tabellán, a Bátaszék a negyedik, a Kakasd az ötödik.

kakasd se bátaszék se megyei i. osztály halasztott mérkőzés pótolt mérkőzés
Fotó: Mártonfai Dénes

Tolna Vármegyei I. osztály, az 1. fordulóból
Kakasd SE–Bátaszék SE 2–2 (1–1)
Kakasd, v.: Éreth (Lengyel S., Szabó L.)
Kakasd: Zsiga K. – Werb, Temesi (Szethló, 86.), Mayer N., Mácsik M., Réti D., Török Á. (Kvanduk J., 56.), Kósa, Hucker (Szilágyi V., 82.), Kapéter K. (Grassy, 82.), Adorján Á. Edző: Bózsó Gábor
Bátaszék: Hujbert – Bajusz K., Máté N. (Nagy Zs., 75.), Héhn F., Varjas B., Vituska N. (Ruff L., 82.), Csapó A., Karaszi, Zsók, Farkas A., Lizák P. (Fricsi, 83.). Edző: Takács Norbert
Gólszerző: Kósa (29., 11-esből), Mácsik M. (70.), illetve Héhn F. (35.), Lizák P. (48.)

