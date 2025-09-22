Forduló válogatottja: ők nyújtottak kimagasló teljesítményt a hétvégén

A Tolna Vármegyei I. osztály 5. fordulójának rangadóján megtartotta hibátlan mérlegét a Nagymányok-Majos és Bölcskei SE, miután a rangadón megosztoztak a pontokon.

Antal István (b) akadályozza a bölcskeiek támadásépítését Fotó: Mate Reka

Az újonc Dombóvári LK kakasdi sikerével bizonyította, hogy nem véletlen a jó szezonrajt. A Bátaszék magabiztos győzelmet aratott a pont nélkül álló Dunaföldvár ellen.